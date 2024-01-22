iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино придумал способ расширить состав Челси

Аргентинец решил проблему с малой обоймой игроков.
Сегодня, 18:51
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что готов отозвать из аренды нескольких игроков.

"Сейчас нам следует оценить доступность Лавиа и Угочукву. Обладают хорошим потенциалом, они собираются стать частью нашей команды. Затем будет принято решение о том, будут ли они каждый матч или каждую неделю до конца сезона.

Для нас это хорошая новость – вернуть игроков из аренды, потому что есть много травм".

Читай также: Челси может попытаться перехватить громкий трансфер мадридского Реала

"Казадеи получил фантастический опыт в Лестере. У него дела обстояли очень хорошо. Я не удивлен, потому что в предсезонье он выступил очень, очень хорошо. Он был одним из игроков, которого нам пришлось немного отпустить.

Мы надеемся, что он может помочь. Да, он не сможет сыграть за нас в Кубке Англии и Кубке лиги, потому что уже участвовал в составе Лестера. Но, возможно, в матче АПЛ сможет стать частью команды", – сказал Почеттино в интервью The Athletic.

Напомним, в данный момент Челси идет на 8 месте в АПЛ, набрав 31 балл за 21 матч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Испугался шимпанзе и потрогал питона: Одноклубник Мудрика посетил зоопарк в Дубае Испугался шимпанзе и потрогал питона: Одноклубник Мудрика посетил зоопарк в Дубае
Челси может попытаться перехватить громкий трансфер мадридского Реала Челси может попытаться перехватить громкий трансфер мадридского Реала
Челси не против в срочном порядке продать своего нападающего Челси не против в срочном порядке продать своего нападающего
Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича Челси предложили подписать Бензема, Фирмино или Митровича
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Бокс20:11
Соперник Далакяна посвятит титульный бой людям в Украине
Украина19:50
Шахтер планирует подписать бразильского полузащитника
Бокс19:38
Далакян оценил свою форму перед титульным боем
Европа19:25
Атлетико и Милан отказались от покупки форварда Ньюкасла
Европа19:09
Кубок Азии: Катар обыграл Китай, Ливан уступил Таджикистану
Украина19:00
Трансферы УПЛ: Близниченко покинул Верес, Минай арендовал двух игроков Кривбасса
Европа18:51
Почеттино придумал способ расширить состав Челси
Украина18:41
Ворскла объявила о возвращении Мякушко
Европа18:20
Бензема может вернуться в родной клуб
Европа17:52
Защитник сборной Украины вернется в чемпионат Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK