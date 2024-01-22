Почеттино придумал способ расширить состав Челси

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил, что готов отозвать из аренды нескольких игроков.

"Сейчас нам следует оценить доступность Лавиа и Угочукву. Обладают хорошим потенциалом, они собираются стать частью нашей команды. Затем будет принято решение о том, будут ли они каждый матч или каждую неделю до конца сезона.

Для нас это хорошая новость – вернуть игроков из аренды, потому что есть много травм".

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"Казадеи получил фантастический опыт в Лестере. У него дела обстояли очень хорошо. Я не удивлен, потому что в предсезонье он выступил очень, очень хорошо. Он был одним из игроков, которого нам пришлось немного отпустить.

Мы надеемся, что он может помочь. Да, он не сможет сыграть за нас в Кубке Англии и Кубке лиги, потому что уже участвовал в составе Лестера. Но, возможно, в матче АПЛ сможет стать частью команды", – сказал Почеттино в интервью The Athletic.

Напомним, в данный момент Челси идет на 8 месте в АПЛ, набрав 31 балл за 21 матч.

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