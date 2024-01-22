Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось

Египтянин довольно не скоро вернется в строй.

Агент вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха высказался о ситуации с травмой игрока.

"Травма Мохаммеда серьезнее, чем предполагалось, и он пропустит 21-28 дней, а не 2 игры".

"Его лучшая возможность принять участие в нынешнем Кубке Африки – пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме", – написал Рами Аббас в твиттере.

Напомним, Салах был заменен из-за травмы в матче с Ганой в рамках Кубка Африки (2:2).

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