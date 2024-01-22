iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось

Египтянин довольно не скоро вернется в строй.
Сегодня, 21:21
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Агент вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха высказался о ситуации с травмой игрока. 

"Травма Мохаммеда серьезнее, чем предполагалось, и он пропустит 21-28 дней, а не 2 игры".

"Его лучшая возможность принять участие в нынешнем Кубке Африки – пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме", – написал Рами Аббас в твиттере.

Напомним, Салах был заменен из-за травмы в матче с Ганой в рамках Кубка Африки (2:2). 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

Статьи по теме

Ливерпуль уверенно разгромил Борнмут с Забарным Ливерпуль уверенно разгромил Борнмут с Забарным
Клопп заявил, что у Ливерпуля не бывает провальных трансферов Клопп заявил, что у Ливерпуля не бывает провальных трансферов
Салах пропустит несколько матчей Египта на КАН-2023 Салах пропустит несколько матчей Египта на КАН-2023
Ливерпуль может побороться с Ювентусом и Наполи за Судакова Ливерпуль может побороться с Ювентусом и Наполи за Судакова
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Интер завоевал Суперкубок Италии, вырвав в большинстве победу над Наполи
Европа22:54
Экс-игрок Ливерпуля: Победа на чемпионате мира – худшее, что случилось с Погба
Украина22:41
Шахтер ведет переговоры о подписании хорватского таланта
Европа22:20
Ювентус объявил о переходе португальского защитника
Европа21:55
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Киберспорт21:49
BLAST Premier Spring Groups: Natus Vincere узнали следующего соперника
Европа21:38
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Украина21:33
Суперлига: Запорожье одолело Кривбасс, БИПА потерпел поражение от Днепра
Европа21:21
Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось
Бокс20:59
"Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK