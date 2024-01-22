Наполи - Интер 0:1: обзор матча и результат игры 22.01.2024

В понедельник, 22 января, Наполи и миланский Интер встречались в Саудовской Аравии в финале Суперкубка Италии.

"Нерадзурри" сумели одолеть действующих чемпионов страны с минимальным перевесом, добавив к национальному кубку прошлого сезона суперкубковый трофей.

В первом тайме команды так и не смогли открыть счет, а забитый ближе к перерыву мяч Лаутаро Мартинеса был отменен из-за офсайда. С 60-й минуты матча неаполитанцам пришлось действовать в меньшинстве, после того как за второе предупреждение был удален Джованни Симеоне, но игровое и численное преимущество миланцы смогли воплотить в результат только в компенсированное время. На 90+1 минуте Мартинес воспользовался передачей от Бенжамена Павара в штрафную и точно пробил низом.

Источник: Getty Images

Статистика матча Наполи - Интер Суперкубка Италии:

Наполи - Интер 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.22 - 2.19

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 6 - 22

Удары в створ: 1 - 5

Угловые: 1 - 8

Фолы: 12 - 13

Атаки: 67 - 141

Наполи: Голлини - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус - Дзербин (Эстигор, 58), Каюсте (Руи, 75), Лоботка, Маццокки (Распадори, 74) - Политано (Линдстрем, 70), Симеоне, Кварацхелия (Гаэтано, 70).

Интер: Зоммер - Павар, де Врей (Аугусто, 62), Ачерби - Дармиан, Барелла (Фраттези. 63), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Арнаутович, 81) - Тюрам (Санчес, 81), Мартинес (Биссек, 90+3).

Предупреждения: Ррахмани, Симеоне, Гаэтано - Чалханоглу, де Врей, Барелла, Мартинес.

Удаление: Симеоне, 60 (вторая желтая).

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