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Почеттино - об ответном матче полуфинала Кубка Лиги: Это самая важная игра сезона

Аргентинец надеется на успех в поединке против Мидлсбро.
Сегодня, 14:25
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

В рамках ответного матча полуфинала Кубка английской лиги Челси встретится с Мидлсбро.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от этой игры, назвав ее самой важной в текущем сезоне.

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"Это самая важная  игра сезона, потому что это наш доступ к финалу.

Мы должны быть убедительными, чтобы победить. Это возможность сыграть в финале и выиграть. Это хорошее давление. Мне нравится этот тип вызовов. Мы хотим быть в такой ситуации и играть в полуфинале.

Я считаю, что эта игра действительно важна, поскольку она является возможностью выиграть трофей. В личном плане я очень взволнован игрой. Это способ играть на Уэмбли, в финале, и иметь возможность выиграть титул. Я очень мотивирован и пытаюсь донести до игроков, как хорошо было бы сыграть в финале на Уэмбли.

Некоторые игроки имеют такой опыт игры в финалах, и нам нужно использовать этот опыт, чтобы переложить его на молодых игроков, которые, возможно, еще не имели такой возможности. Мы должны заслужить это и нам нужно верить", - сказал Почеттино

Отметим, что в первой встрече лондонцы уступили клубу из второго английского дивизиона со счетом 1:0. Сегодняшняя игра начнется в 22:00 по Киеву.

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