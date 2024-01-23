Соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на подписание защитника Арсенала
Тавареш может пополнить ряды Марселя.
Защитник Арсенала Нуну Тавареш, арендованный Ноттингемом, привлек внимание Марселя. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Французский клуб стремится подписать 23-летнего португальца. Арсенал рассматривает возможность полноценной продажи защитника, но Ноттингем нацелен сохранить Тавареша до июня текущего года, как указано в условиях аренды.
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При этом, договор не предусматривает одностороннего расторжения со стороны Арсенала.
В текущем сезоне Тавареш провел 6 матчей без результативных действий.
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