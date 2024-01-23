iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на подписание защитника Арсенала

Тавареш может пополнить ряды Марселя.
Сегодня, 19:25
Нуну Тавареш / Getty Images
Нуну Тавареш / Getty Images

Защитник Арсенала Нуну Тавареш, арендованный Ноттингемом, привлек внимание Марселя. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб стремится подписать 23-летнего португальца. Арсенал рассматривает возможность полноценной продажи защитника, но Ноттингем нацелен сохранить Тавареша до июня текущего года, как указано в условиях аренды.

Читай также: Арсенал может купить звезду Порту вместо Тоуни

При этом, договор не предусматривает одностороннего расторжения со стороны Арсенала.

В текущем сезоне Тавареш провел 6 матчей без результативных действий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал марсель Нуну Тавареш

Статьи по теме

Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на экс-защитника Ман Сити Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на экс-защитника Ман Сити
Одноклубник Зинченко лишился инвентаря в CS2 почти на 40 тысяч долларов Одноклубник Зинченко лишился инвентаря в CS2 почти на 40 тысяч долларов
Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата
Лидер Арсенала оценил шансы клуба на чемпионство Лидер Арсенала оценил шансы клуба на чемпионство
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

ММА21:21
Временный чемпион UFC в тяжелом весе назвал потенциальных соперников
Теннис21:10
Australian Open-2024: Киченок в парном разряде сыграет в полуфинале, Ястремская - в одиночном разряде выступит в 1/4
Бокс20:55
Далакян: Настала моя спортивная старость
Европа20:50
Хави оценил шансы Барселоны на защиту чемпионского титула в Ла Лиге
Европа20:25
"С кем нам играть?": президент словацкого клуба сделал заявление о матче с россиянами
Европа20:20
Наполи хочет усилить состав хавбеком клуба из топ-5 АПЛ
НБА20:00
Баскетболист Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
Европа19:58
У Барселоны крупнейшие убытки на трансферном рынке за последние 10 лет
ММА19:49
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина19:40
"Смог бы там заиграть": Леоненко назвал экзотический чемпионат, где Лунин смог бы заиграть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK