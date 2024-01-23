Соперник Шахтера в Лиге Европы нацелился на подписание защитника Арсенала

Защитник Арсенала Нуну Тавареш, арендованный Ноттингемом, привлек внимание Марселя. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб стремится подписать 23-летнего португальца. Арсенал рассматривает возможность полноценной продажи защитника, но Ноттингем нацелен сохранить Тавареша до июня текущего года, как указано в условиях аренды.

Читай также: Арсенал может купить звезду Порту вместо Тоуни

При этом, договор не предусматривает одностороннего расторжения со стороны Арсенала.

В текущем сезоне Тавареш провел 6 матчей без результативных действий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!