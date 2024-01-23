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Челси - Мидлсбро 6:1: обзор матча и результат игры 23.01.2024

Лондонцы ярко провели ответную встречу с командой из Чемпионшипа.
Вчера, 23:54
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

Во вторник, 23 января, в рамках ответного матча полуфинала Кубка Английской Лиги Челси принимал Мидлсбро. Игра завершилась победой хордов со счетом 6:1.

"Синие" разошлись еще в первом тайме, сумев вколотить своему скромному соперники четыре гола. Во второй половине игры избиение продолжилось, но уже лондонцы забили всего дважды и умудрились пропустить.

В свою очередь вингер Челси Михаил Мудрик провел на поле всего 45 минут, сумев за это время заработать лишь предупреждение.

Таким образом, по сумме двух матчей "синие" пробились в финал турнира, где сыграют с победители пары Ливерпуль - Фулхэм.

Статистика матча Челси - Мидлсбро полуфинала Кубка Лиги

Челси - Мидлсбро 6:1 (0:1 первый матч)

Голы: Хаусон, автогол 15, Энцо, 29, Дисаси, 36, Палмер, 42, 77, Мадуеке, 81 - Роджерс, 88

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 0.13
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 13 - 4
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 7 - 1
Фолы: 5 - 5
Атаки: 130 - 58

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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