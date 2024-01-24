Хави уверен, что арбитры в Испании подсуживают Реалу
Наставник каталонской команды уверен в своих словах.
Главный тренер Барселоны Хави уверен в том, что Реал оказывает влияние на судейство в Ла Лиге. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Испанский специалист удивился дружескому общению Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании Луиса Медины Канталехо.
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Также Хави обеспокоен запросом главного тренера Реала использовать ВАР только при очевидных ошибках, что, по его мнению, затруднит положение Барселоны в Ла Лиге.
Напомним, после 20 туров Ла Лиги Барселона набрала 44 очка, занимая третье место в турнирной таблице.
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