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Легендарный тренер предрек борьбу за Золотой мяч между Мбаппе и Беллингемом

Холанд все-таки уступает этим двоим.
Сегодня, 17:53
Фабио Капелло / Getty Images
Фабио Капелло / Getty Images

Именитый итальянский тренер Фабио Капелло уверен, что в будущем за Золотой мяч будут бороться Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Дон Фабио также считает, что Холанд - прекрасный игрок, но не чета французу и англичанину, которые умеют на поле буквально все.

"Для меня есть два игрока, которые будут бороться, как Месси и Криштиану, – Мбаппе и Беллингем.

У этих двоих техническое оснащение выше, чем у Холанда. Норвежец – невероятный форвард, животное, технически он тоже хорош, забивной парень. Однако у Мбаппе и Беллингема есть все: голы, техника, дриблинг. Холанд – игрок определенной зоны, лучше всего он действует в качестве чистого форварда, как номер 9", - цитирует Капелло Marca.

Кроме того итальянец считает, что мадридскому Реалу все же стоит подписать именно Холанда, а не Мбаппе. Просто потому, что у клуба в данный момент нет нападающего мирового масштаба.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Италии близок к смене клуба.

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