Защитник сборной Украины перебрался в стан бельгийского топ-клуба
Эдуард Соболь вернулся в знакомый для себя чемпионат.
Бельгийский Генк подписал футболиста сборной Украины.
Как сообщает пресс-служба "сине-белых", команду официально усилил Эдуард Соболь. Защитник перешел в новый клуб на правах аренды с возможностью выкупа.
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Финансовые детали контракта 28-летнего украинца на данный момент остаются неизвестными.
Отметим, что Соболь уже выступал в бельгийском чемпионате на протяжении 4 лет, защищая цвета местного Брюгге.
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