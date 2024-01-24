Защитник сборной Украины перебрался в стан бельгийского топ-клуба

Эдуард Соболь вернулся в знакомый для себя чемпионат.

Бельгийский Генк подписал футболиста сборной Украины.

Как сообщает пресс-служба "сине-белых", команду официально усилил Эдуард Соболь. Защитник перешел в новый клуб на правах аренды с возможностью выкупа.

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Финансовые детали контракта 28-летнего украинца на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что Соболь уже выступал в бельгийском чемпионате на протяжении 4 лет, защищая цвета местного Брюгге.

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