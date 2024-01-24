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Бельгийский талант может отказаться от перехода в Атлетико

Артур Вермеерен сомневается в данном варианте продолжении карьеры.
Сегодня, 23:03
Артур Вермеерен / Getty Images
Артур Вермеерен / Getty Images

Бельгиец Артур Вермеерен может отказаться от смены клубной прописки.

Как сообщает издание HLN, хавбек Антверпена сомневается в целесообразности перехода в Атлетико, хотя, клубы уже все согласовали.

В пятницу Артур приедет в Мадрид для переговоров с "матрасниками" и примет окончательное решение о своем будущем.

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Отметим, что за 18-летнего Вермеерена столичный топ-клуб заплатит 25 млн евро, если он согласится на переход. Потенциальные детали личного контракта неизвестны.

В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча, забив 2 гола и отдав 6 ассистов.

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