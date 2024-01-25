Фулхэм - Ливерпуль: обзор и результат матча Кубка английской Лиги

В рамках ответного матча полуфинала Кубка английской Лиги Ливерпуль на чужом поле встретился с Фулхэмом.

Особо большим количеством моментов данный поединок не выделился. "Красные" с первых секунд захватили инициативу и отличились уже на 11 минуте усилиями Луиса Диаса.

На 28 минуте все тот же Диас забил еще раз, но уже с оффсайда, поэтому удвоить свое преимущество коллективу Юргена Клоппа не удалось.

"Дачники" смогли создать проблемы гостям лишь в конце встречи благодаря голу, подключившегося к атаке центрбэка Иссы Диопа, однако, развить успех хозяевам так и не удалось и Ливерпуль благодаря победе в первой встрече прошел в финал, где встретится с Челси.

Статистика и результат матча Кубка Лиги Фулхэм - Ливерпуль

Фулхэм - Ливерпуль 1:1

Голы: Диоп, 77 - Диас, 11

xG: 0.97 - 0.75

Удары: 11 - 14

Удары в створ: 5 - 5

Владение мячом: 48% - 52%

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