Фулхэм - Ливерпуль: обзор и результат матча Кубка английской Лиги
В рамках ответного матча полуфинала Кубка английской Лиги Ливерпуль на чужом поле встретился с Фулхэмом.
Особо большим количеством моментов данный поединок не выделился. "Красные" с первых секунд захватили инициативу и отличились уже на 11 минуте усилиями Луиса Диаса.
На 28 минуте все тот же Диас забил еще раз, но уже с оффсайда, поэтому удвоить свое преимущество коллективу Юргена Клоппа не удалось.
"Дачники" смогли создать проблемы гостям лишь в конце встречи благодаря голу, подключившегося к атаке центрбэка Иссы Диопа, однако, развить успех хозяевам так и не удалось и Ливерпуль благодаря победе в первой встрече прошел в финал, где встретится с Челси.
Статистика и результат матча Кубка Лиги Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль 1:1
Голы: Диоп, 77 - Диас, 11
xG: 0.97 - 0.75
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 5 - 5
Владение мячом: 48% - 52%
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