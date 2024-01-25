iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фулхэм - Ливерпуль: обзор и результат матча Кубка английской Лиги

"Красным" хватило победы в первой встрече.
Сегодня, 00:06
Ливерпуль - Фулхем
Ливерпуль - Фулхем

В рамках ответного матча полуфинала Кубка английской Лиги Ливерпуль на чужом поле встретился с Фулхэмом.

Особо большим количеством моментов данный поединок не выделился. "Красные" с первых секунд захватили инициативу и отличились уже на 11 минуте усилиями Луиса Диаса.

На 28 минуте все тот же Диас забил еще раз, но уже с оффсайда, поэтому удвоить свое преимущество коллективу Юргена Клоппа не удалось.

"Дачники" смогли создать проблемы гостям лишь в конце встречи благодаря голу, подключившегося к атаке центрбэка Иссы Диопа, однако, развить успех хозяевам так и не удалось и Ливерпуль благодаря победе в первой встрече прошел в финал, где встретится с Челси.

Статистика и результат матча Кубка Лиги Фулхэм - Ливерпуль

Фулхэм - Ливерпуль 1:1

Голы: Диоп, 77 - Диас, 11

xG: 0.97 - 0.75
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 5 - 5
Владение мячом: 48% - 52%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фулхэм

Статьи по теме

Ливерпуль и Ман Сити вступили в гонку за лидера Баварии Ливерпуль и Ман Сити вступили в гонку за лидера Баварии
Экс-игрок Ливерпуля рассказал, кто способен заменить Салаха Экс-игрок Ливерпуля рассказал, кто способен заменить Салаха
Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось
Ливерпуль уверенно разгромил Борнмут с Забарным Ливерпуль уверенно разгромил Борнмут с Забарным
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа01:15
Атлетик сенсационно выбил Барселону из Кубка Испании
Украина00:40
Воспитанник Динамо погиб на войне с россией
Европа00:06
Ливерпуль не смог обыграть Фулхэм в ответном матче полуфинала Кубка Лиги, но прошел дальше
Вчера, 23:36
Европа23:36
Бавария не без проблем обыграла аутсайдера чемпионата Германии
Европа23:03
Бельгийский талант может отказаться от перехода в Атлетико
Европа22:57
Саудовский клуб может помочь Ньюкаслу решить их проблемы с финансами
Европа22:35
Мальорка сенсационно в меньшинстве удержала победу против Жироны
Европа22:27
Экс-игрок Челси: Мудрик принимает слишком много плохих решений
Европа21:57
Спортдир Баварии прокомментировал интерес к лидеру Ньюкасла
Европа21:41
Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK