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Футбол

Игрок основы Барселоны может пропустить всю оставшуюся часть сезона

Каталонцам возможно придется обходиться без Алекса Бальде.
Вчера, 22:59
Алекс Бальде
Алекс Бальде

Каталонская Барселона, возможно, потеряла одного из своих игроков основы до конца сезона.

Как сообщает издание Marca, Алекс Бальде получил серьезную травму в матче против Атлетика Бильбао и теперь ему может потребоваться операция. Если "сине-гранатовые" прибегнут к этому варианту, то он не сыграет в этой кампании, если решат лечить консервативно, то он может выйти на поле в концовке сезона.

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Стоит отметить, что из-за травмы Бальде испанский топ-клуб остался без левых защитников, ведь Маркос Алонсо также травмирован и недавно перенес операцию. Таким образом, Хави придется переводить на левый фланг обороны Жоау Канселу или выпускать туда Эктора Форта.

Напомним, в текущем сезоне Бальде провел 28 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист

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