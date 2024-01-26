Клопп: В идеальном мире лучшее воспоминание о Ливерпуле еще впереди

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о воспоминаниях за период работы в стане "красных".

По словам немецкого специалиста, ему хочется верить, что лучшее воспоминание еще впереди.

"Я не в настроении вспоминать какие-то вещи сегодня, потому что для меня очевидно: в идеальном мире мой лучший момент в этом клубе ещё впереди", - сказал Клопп.

Также Клопп рассказал о своих эмоциях, когда принял решение покинуть пост наставника по завершению сезона. Юрген заявил, что почувствовал облегчение.

"Я почувствовал облегчение, когда принял это решение. Сегодня мне нужно было сделать две важных вещи — сообщить о своем решении болельщикам и игрокам. Я это сделал, все знают и, надеюсь, все верят мне, когда я говорю о причинах такого решения. На неделе я говорил с некоторыми другими людьми в клубе, даже видел слёзы, но это нормально после такого долгого времени вместе", - резюмировал немец.

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