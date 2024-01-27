Защитник Барселоны выбыл до конца сезона из-за травмы

Бальде не поможет своей команде в нынешней кампании.

Защитник Алекс Бальде завершил участие в текущем сезоне из-за выявленной травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Барселона подтвердила необходимость операции для 20-летнего испанца, и он пропустит остаток сезона.

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Отметим, также травму получил другой футболист Барселоны Серджи Роберто. Игрок выбыл на несколько недель.

В текущем сезоне Бальде провел 18 матчей в текущем сезоне Ла Лиги, отличившись одним ассистом.

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