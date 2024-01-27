Эвертон - Лутон Таун 1:2: обзор матча и результат игры 27.01.2024

"Ириски" сумели сравнять счет, но на последних секундах они не удержали соперника, который оба своих гола забил после подачи с углового.

В субботу, 27 января, стадия 1/16 финала кубка Англии продолжилась матчем на Гудисон Парк, где Эвертон принимал Лутон Таун.

Виталий Миколенко, как это обычно бывает, вышел в стартовом составе "ирисок". Украинец даже сумел напрямую повлиять на счет встречи, но, к сожалению, не таким образом, каким хотели бы фанаты ливерпульского клуба.

Под занавес тайма гости получили право на угловой. Миколенко боролся за мяч и, по сути, выиграл борьбу. Но мяч от его головы влетел в сетку ворот Эвертона.

Источник: Getty Images

На старте второй половины хозяева поля восстановили паритет. Бету перевел мяч на Джека Харрисона. Его соперник упал, что позволило англичанину пробраться к штрафной площади и нанести удар в дальний угол. Тим Крул сыграл неуверенно - мяч от его руки отскочил прямо за линию.

В дальнейшем команды создали не так много моментов, из-за чего матч получился не самым интересным. Но победитель все же был определен - и случилось это на самых последних секундах добавленного времени.

И снова гол после подачи с углового. Коли Вудроу оказался самым расторопным у ворот Жоау Виржинии - именно его удар вывел Лутон вперед и, как оказалось, в следующий раунд кубка Англии.

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Статистика матча Эвертон - Лутон Таун 1/16 финала кубка Англии

Эвертон - Лутон Таун 1:2

Голы: Харрисон, 55 - Миколенко, 39 (аг), Вудроу, 90+6.

Ожидаемые голы (xG): 0,76 - 1,05

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 14 - 15

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 14 - 13

Эвертон: Виржиния - Паттерсон, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Харрисон, Онана, Гарнер, МакНил (Данджума, 78) - Бету, Калверт-Льюин (Шермити, 78).

Лутон Таун: Крул - Берк, Менги, Белл - Огбене, Локонга (Мпанзу, 66), Баркли (Берри, 76), Даути (Джонсон, 76), Таунсенд (Чонг, 66) - Адебайо (Вудроу, 66), Моррис.

Предупреждения: Шермити - Берк.

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