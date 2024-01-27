Лас-Пальмас - Реал 1:2: обзор матча и результат игры 27.01.2024

Работы у украинца было немного, а в ситуации с пропущенным голом его вины нет.

В субботу, 27 января, на Эстадио Гран Канария в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги встретились Лас-Пальмас и Реал.

Как и ожидалось, Андрей Лунин появился в рамке ворот мадридского коллектива. У 24-летнего украинца было мало работы, но даже в таком случае он, к сожалению, не смог уйти с поля, не пропустив.

На старте второго тайма хозяева поля убежали в атаку по правому флангу. Сандро Рамирес ворвался в штрафную площадь и отдал пас под удар Хавьеру Муньосу, который с близкого расстояния поймал Лунина на противоходе.

Лидерство Лас-Пальмаса продержалось чуть более десяти минут. Эдуардо Камавинга забросил мяч за спины защитников, а Винисиус Жуниор пробил точно в дальний угол.

Исход встречи решил "джокер" в лице Орельена Чуамени. Француз появился на поле на 81-й минуте,а спустя всего три минуты он забил победный гол: Тони Кроос навесил с углового, а Чуамени ударом головой замкнул подачу.

Источник: Getty Images

На последних секундах произошла неприятная ситуация. Во время верховой борьбы Лунин получил от оппонента удар локтем в бок. И хотя украинец смог кулаком выбить мяч, после чего прозвучал финальный свисток, он упал на газон, держась за место удара.

За счет победы Реал вернулся на вершину таблицы чемпионата Испании, обойдя Жирону на два очка. Свой матч 22-го тура каталонцы сыграют 28 января, их соперником станет Сельта.

Лас-Пальмас в свою очередь остался восьмым, имея в активе 31 очко. Однако по итогам тура его может обойти Бетис, у которого столько же баллов и матч в запасе.

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Статистика матча Лас-Пальмас - Реал 22-го тура Ла Лиги

Лас-Пальмас - Реал 1:2

Голы: Муньос, 53 - Винисиус, 65, Чуамени, 84.

Ожидаемые голы (xG): 0,60 - 2,13

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 7 - 13

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 17 - 14

Лас-Пальмас: Вальес - Марвин (Герцог, 69), Суарес, Мармоль, Кардона - Мунир (Пехиньо, 78), Муньос (Каба, 89), Перроне, Родригес, Молейро (Луаодис, 69) - Рамирес (Кардона, 78).

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Гарсия - Себальос (Вальверде, 59), Камавинга (Чуамени, 81), Кроос - Диас (Хоселу, 59), Родриго (Гюлер, 81), Винисиус (Менди, 90).

Предупреждения: Кириан, Муньос, Перроне - Родриго, Менди, Чуамени.

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