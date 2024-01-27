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Руководство Ливерпуля заинтересовано в услугах тренера середняка АПЛ

Стиль Томаса Франка напоминает Клоппа.
Сегодня, 19:52
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

В руководстве Ливерпуля многие склоняются к одному не самому очевидному варианту, пишет Daily Mail.

Функционеры в клубе внимательно следят за успехами Томаса Франка в Брентфорде.

Многие сравнивают стиль игры "пчел" со стилем Юргена Клоппа в Ливерпуле - энергичная игра и высокий прессинг.

Потому сейчас в клубе активно обсуждают возможность приглашение 50-летнего специалиста на следующий сезон.

Ранее также сообщалось, что Байер надеется сохранить Алонсо.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Франк

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