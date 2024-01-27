Руководство Ливерпуля заинтересовано в услугах тренера середняка АПЛ
Стиль Томаса Франка напоминает Клоппа.
В руководстве Ливерпуля многие склоняются к одному не самому очевидному варианту, пишет Daily Mail.
Функционеры в клубе внимательно следят за успехами Томаса Франка в Брентфорде.
Многие сравнивают стиль игры "пчел" со стилем Юргена Клоппа в Ливерпуле - энергичная игра и высокий прессинг.
Потому сейчас в клубе активно обсуждают возможность приглашение 50-летнего специалиста на следующий сезон.
Ранее также сообщалось, что Байер надеется сохранить Алонсо.
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