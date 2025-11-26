Тоттенхэм определился с судьбой главного тренера

Тоттенхэм определился с судьбой Томаса Франка, утверждает Football Insider.

Напомним, что в клубе недовольны последними результатами лондонских дерби. Особенно сильно "шпор" критикуют фанаты.

Однако руководство клуба намерено довериться датчанину и дать ему еще время, чтобы наладить результаты.

Напомним, что Томас Франк возглавил Тоттенхэм прошедшим летом, после 12-ти туров "шпоры" занимают девятую строчку с 18 очками.

