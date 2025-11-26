iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм определился с судьбой главного тренера

Томасу Франку дадут время.
Вчера, 18:17       Автор: Андрей Безуглый
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

Тоттенхэм определился с судьбой Томаса Франка, утверждает Football Insider.

Напомним, что в клубе недовольны последними результатами лондонских дерби. Особенно сильно "шпор" критикуют фанаты.

Однако руководство клуба намерено довериться датчанину и дать ему еще время, чтобы наладить результаты.

Напомним, что Томас Франк возглавил Тоттенхэм прошедшим летом, после 12-ти туров "шпоры" занимают девятую строчку с 18 очками.

Ранее также Алан Ширер жестко раскритиковал Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Франк

Статьи по теме

"Это невероятный опыт": Тренер Тоттенгема высказался о предстоящем дебюте в Лиге чемпионов "Это невероятный опыт": Тренер Тоттенгема высказался о предстоящем дебюте в Лиге чемпионов
Тоттенхэм официально представил нового тренера Тоттенхэм официально представил нового тренера
Тоттенхэм получил нового тренера Тоттенхэм получил нового тренера
Тоттенхэм собрался заменить Постекоглу тренером украинца Тоттенхэм собрался заменить Постекоглу тренером украинца

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK