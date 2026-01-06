iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм выйдет на рынок за новым нападающим

"Шпоры" столкнулись с кадровым дефицитом.
Сегодня, 19:30       Автор: Антон Федорцив
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм сменил приоритеты на зимнее трансферное окно. Команда Томаса Франка будет искать усиление в атакующую линию, сообщает The Telegraph.

На решение менеджмента "шпор" повлияла травма Мохаммеда Кудуса. Он был практически единственным вариантом лондонцев на правый фланг атаки. Ранее Тоттенхэм продал Бреннана Джонсона в столичный Кристал Пэлас.

Среди вариантов усиления – вингер Манчестер Сити Савиньо и даже лидер Борнмута Антуан Семеньо. Правда, "вишни" могут отказаться от продажи последнего. Такой шаг связан с травмой Джастина Клюйверта.

Тем временем Манчестер Сити потерял центрбека на длительный период.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Томас Франк

Статьи по теме

Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера
Обладатель Кубка Англии переманил нападающего Тоттенхэма Обладатель Кубка Англии переманил нападающего Тоттенхэма
Брентфорд Ярмолюка расписал ничью с Тоттенхэмом Брентфорд Ярмолюка расписал ничью с Тоттенхэмом
Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Довбик помог Роме обыграть Лечче, но получил травму
Европа20:22
Тен Хаг нашел себе новую работу
Европа20:10
Капелло назвал главную причину спада сборной Италии
Олимпийские игры19:45
Гутцайт раскрыл знаменосца Украины на Олимпиаде-2026
Европа19:38
В Баварии прокомментировали скандал с их талантом
Европа19:30
Тоттенхэм выйдет на рынок за новым нападающим
Европа и мир18:48
Хоккейная сборная Франции объявила заявку на Олимпиаду
Формула 118:45
Гоночный инженер Ферстаппена определился со своим будущим
Европа18:01
Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера
НБА17:57
Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK