Тоттенхэм выйдет на рынок за новым нападающим

Лондонский Тоттенхэм сменил приоритеты на зимнее трансферное окно. Команда Томаса Франка будет искать усиление в атакующую линию, сообщает The Telegraph.

На решение менеджмента "шпор" повлияла травма Мохаммеда Кудуса. Он был практически единственным вариантом лондонцев на правый фланг атаки. Ранее Тоттенхэм продал Бреннана Джонсона в столичный Кристал Пэлас.

Среди вариантов усиления – вингер Манчестер Сити Савиньо и даже лидер Борнмута Антуан Семеньо. Правда, "вишни" могут отказаться от продажи последнего. Такой шаг связан с травмой Джастина Клюйверта.

Тем временем Манчестер Сити потерял центрбека на длительный период.

