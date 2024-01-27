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Известный поп-исполнитель получил должность президента английского клуба

Теперь у команды станет на порядок больше поклонников, когда ее руководителем стала такая личность.
Вчера, 23:15
Робби Уильямс / Getty Images
Робби Уильямс / Getty Images

Мегазвезда поп-музыки Робби Уильямс — самый известный болельщик футбольного клуба Порт-Вейл из третьего по силе английского дивизиона.

Учитывая статус клуба и популярность исполнителя, неудивительно, что его повысили из категории фаната до самого настоящего президента, о чем было объявлено в социальных сетях английского коллектива.

Также было опубликовано видео, в котором новоиспеченный президент обсудил то, что с ним произошло. Уильямса спросили, как теперь стоит официально его называть.

"Пока я сижу здесь и думаю об этом, я знаю, что Бен Кингсли (известный британский актер), если вы называете его Беном, он говорит "Нет, "сэр Бен", словно он заставляет вас называть его "сэр Бен". И я всегда думал: "Что за чушь".

"Сейчас я думаю об этом: люди должны называть меня "господин Президент". За кулисами со своей группой я сейчас господин Президент, Эль Президенте. Это уже вскружило мне голову".

Кэрол Шанахан, совладелец и председатель клуба, поблагодарила Робби Уильямса за все, что он делает для Порт-Вейла. Она также назвала певца отличным другом за то, что "он всегда рядом", когда он ей нужен.

С момента своего восхождения к славе Робби Уильямс всегда говорил о своей любви к Порт-Вейлу, поскольку именно здесь он вырос. В 2023 году он сказал фанатам: "Газеты могут говорить о моей личной жизни или о чем-то еще, но не связывайтесь со мной и Вейлом".

К тому же, уже в статусе президента Порт-Вейла 49-летний британец посетил матч своей команды против Портсмута, который состоялся в субботу, 27 января. К его сожалению, Порт-вейл уступил со счетом 0:1.

Источник: Getty Images

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Напомним, что у Робби Уильямса есть еще одна любимая команда, хоть и не такая родная, как Порт-Вейл - в конце 2022 года участник Британского Зала музыкальной славы посетил тренировочную базу Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порт вейл

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