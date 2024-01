Известный поп-исполнитель получил должность президента английского клуба

Мегазвезда поп-музыки Робби Уильямс — самый известный болельщик футбольного клуба Порт-Вейл из третьего по силе английского дивизиона.

Учитывая статус клуба и популярность исполнителя, неудивительно, что его повысили из категории фаната до самого настоящего президента, о чем было объявлено в социальных сетях английского коллектива.

🤩 Tonight we had the pleasure of welcoming guests to Vale Park as @robbiewilliams was named as a Club President.



He joins Port Vale legend John Rudge as the only other person to hold the title.



Congratulations, Rob! #PVFC pic.twitter.com/vZINTOUDqr