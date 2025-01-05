Экс-форвард Шахтера вернулся на Родину

Фернандо будет играть за Ред Булл Брагантино.

Бывший футболист Шахтера Фернандо сменил клубную прописку.

Как сообщает Transfermarkt, бразильский форвард перешел из Ред Булл Зальцбург в Ред Булл Брагантино. Сумма трансфера составила 2 млн евро.

С клубом на Родине Фернандо подписал контракт на 2.5 года.

Нападающий выступал за Шахтер с 2018 по 2019 и с 2020 по 2022 годы

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!