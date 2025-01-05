Автор первого в истории Полесья гола в еврокубках покинул клуб

Полузащитник Полесья Богдан Кушниренко покинул житомирский клуб.

Как сообщает пресс-служба "зелено-желтых", стороны прекратили сотрудничество по истечении срока действия контракта игрока.

Кушниренко присоединился к Полесью в январе 2022 года и помогал команде выйти в Премьер-лигу.

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29-летний футболист стал автором первого и единственного гола в истории житомирского клуба в еврокубках, отличившись в квалификации Лиги конференций в противостоянии со словенской Олимпией (0:2, 1:2).

Всего за Полесье Кушниренко провел 58 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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