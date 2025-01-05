Рома уверенно переиграла Лацио в первом для Довбыка римском дерби

В рамках 19-го тура Серии А Рома встретилась с Лацио.

«Волки» с первых минут завладели инициативой и в течение этого отрезка забила дважды. Сперва Лоренцо Пеллегрини, а затем и Алексис Салемакерс огорчили «орлов».

В целом первая половина игры прошла под диктовку хозяев, а во второй у них начались проблемы.

"Орлы" действовали острее, но в итоге они даже не сократили расстояние, не говоря о том, чтобы отобрать очки.

Рома - Лацио 2:0

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

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