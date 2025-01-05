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Новоиспеченный самый молодой чемпион мира по дартсу спародировал Месси

17-летний вундеркинд "уснул" в постели с трофеем.
Сегодня, 20:10
Люк Литтлер / Getty Images
Люк Литтлер / Getty Images

Новоиспеченный чемпион мира по дартсу Люк Литтлер решил спародировать легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси.

На днях 17-летний англичанин в финале мирового первенства обыграл со счетом 7:3 нидерландца Майкла ван Гервена, став самым молодым обладателем трофея в истории.

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После своего триумфа Литтлер повторил знаменитое фото Месси в постели с кубком чемпиона мира, завоеванным в 2022 году. Англичанин также прилег отдохнуть со своим трофеем.

Соответствующим фото спортсмен поделился у себя в Instagram.

А вот так это выглядело у Месси.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами чемпионата мира по дартсу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дартс Лионель Месси Люк Литтлер

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