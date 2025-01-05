Ван Дейк: Матч с МЮ мог закончиться значительно хуже

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мыслями об итогах дерби против Манчестер Юнайтед

По словам лидера мерсисайдцев, его партнеры и он сам провели не очень хороший матч.

«Могло быть намного хуже, если быть абсолютно честными с собой. У них был момент, после которого могло быть хуже/ Разочарован потерей очков дома, но это то, что есть. Мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем.

После 2:1 мы пытались контролировать игру и держать мяч дольше, чем три-четыре паса. Порой мы слишком легко теряли мяч, а затем были более открытыми, чем должны были быть. Мы не совершенны, мы все еще учимся, и мы должны научиться на этом матче».

Также Ван Дайк рассказал, не недооценили ли «красные» внезапно соперника.

«Недооценка МЮ? Это все СМИ. Разговоры в СМИ. Это не имеет к нам ничего общего. Мы подготовились к очень тяжелой игре, которую мы видели сегодня. Мы ничего об этом не думали», - заявил ван Дейк.

Несмотря на ничью, Ливерпуль идет на первом месте. Манчестер Юнайтед, в свою очередь, идет 13-ым в турнирной таблице

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!