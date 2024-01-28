Атлетико подпишет форварда сборной Италии
Мойзе Кен перейдет в стан "матрасников".
Испанский Атлетико усилит глубину линии атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" договорились о переходе Мойзе Кена из Ювентуса. Речь идет об аренде без возможности выкупа итальянца.
За арендное соглашение столичный клуб заплатит туринскому коллективу полмиллиона евро.
В текущем сезоне Кен провел 12 матчей в чемпионате Италии, не забив ни одного мяча.
Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико приобрел бельгийского вундеркинда.
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