Соболь дебютировал в новом клубе

Украинец вышел на поле на замену в матче против Синт-Трейдена.

В рамках 22 тура чемпионата Бельгии Синт-Трейден на своем поле принимает Генк.

За гостей в данном матче дебютировал украинец Эдуард Соболь. Футболист появился на поле на 87-й минуте после удаления Хосе Артеаги при счете 0:1.

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Удержать победный результат гостям в меньшинстве не удалось. Уже на первой из десяти компенсированных минут счет сравнял японский атакующий хавбек Риотаро Ито.

Стоит отметить, что до конца матча Генк успел остаться вдевятером. На 90+6 минуте вторую желтую получил Браян Хейнен.

Также необходимо упомянуть, что за несколько минут до конца фанаты гостей забросали поле дымовыми шашками и матч пришлось приостановить.

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