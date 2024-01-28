iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома близка к подписанию экс-защитника Манчестер Сити

Римляне усилят линию обороны.
Вчера, 21:56
Анхелиньо / Getty Images
Анхелиньо / Getty Images

Рома и РБ Лейпциг окончательно согласовали аренду левого защитника Анхелиньо до конца сезона с опцией выкупа за 6 миллионов евро.

Игрок принадлежит "быкам" с лета 2021 года, когда его приобрели у Манчестер Сити за 18 миллионов евро.

Предыдущий сезон испанец провел в аренде в Галатасарае, где забил один гол и отдал один ассист в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что Рома может подписать конкурента Коваленко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Анхелиньо

Статьи по теме

Рома может подписать конкурента Коваленко Рома может подписать конкурента Коваленко
Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника
"Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения "Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения
Рома в первом матче без Моуринью обыграла Верону Рома в первом матче без Моуринью обыграла Верону
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Атлетико легко разобрался с Валенсией Яремчука на своем поле
Вчера, 23:46
Европа23:46
Лаутаро снова приносит Интеру непростую победу
Европа23:07
Тен Хаг: Ньюпорт создал моменты из ничего
Европа22:55
Наставник Довбика и Цыганкова ответил на слухи о возможной работе в Барселоне
Европа22:39
Форвард Интера обошел клубную легенду по результативности
Европа22:22
Тренер Жироны: Мы не на уровне Реала
Европа22:14
Капитан Барселоны покинет клуб вместе с главным тренером
Европа21:56
Рома близка к подписанию экс-защитника Манчестер Сити
Европа21:45
В матче Бундеслиги болельщик занял место арбитра
Киберспорт21:36
BLAST Premier Spring Groups: Astralis и G2 прошли плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK