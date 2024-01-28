Рома близка к подписанию экс-защитника Манчестер Сити
Римляне усилят линию обороны.
Рома и РБ Лейпциг окончательно согласовали аренду левого защитника Анхелиньо до конца сезона с опцией выкупа за 6 миллионов евро.
Игрок принадлежит "быкам" с лета 2021 года, когда его приобрели у Манчестер Сити за 18 миллионов евро.
Предыдущий сезон испанец провел в аренде в Галатасарае, где забил один гол и отдал один ассист в 19 матчах.
Ранее сообщалось, что Рома может подписать конкурента Коваленко.
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