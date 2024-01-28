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Фиорентина - Интер: результат матча 28.01.2024

"Фиалки" так и не смогли найти ключ к обороне "нерадзурри".
Вчера, 23:46
Фиорентина - Интер / Getty Images
Фиорентина - Интер / Getty Images

В воскресенье, 28 января, Фиорентина принимала дома Интер в рамках 22-го тура Серии А.

Команды начали матч на высоких скоростях, и уже на 14-й минуте Фиорентина открыла счет, но офсайд. Ответ Интера оказался мгновенным, и Лаутаро Мартинес забил уже чистый гол. И вплоть до конца тайма обе команды продолжали активно атаковать на радость зрителям.

Во втором тайме команды продолжили активно исктаь подходы к воротам друг друга, но уже гол Интера был отменен из-за офсайда. На 76-й минуте "фиалки" получили шанс сравнять счет, но Гонсалес не сумел переиграть Зоммера.

В последние 15 минут "нерадзурри" уверенно оборонялись и не позволили соперников лишить их очков.

Статистика матча Лацио - Наполи 22-го тура Серии А

Фиорентина - Интер 0:1
Гол: Мартинес, 14

Ожидаемые голы (xG): 0,74 - 0,28
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 6 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Интер Милан

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