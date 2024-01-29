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Атлетико - Валенсия: результат матча 28.01.2024

Гризманн продолжает блистать.
Сегодня, 00:05
Атлетико - Валенсия / Getty Images
Атлетико - Валенсия / Getty Images

В воскресенье, 28 января, Атлетико принимал дома Валенсию в рамках 22-го тура Ла Лиги.

Хозяева с первых минут прижали Валенсию к воротам, но больше всего выделялся, конечно же, Антуан Гризманн, однако гол забить не удавалось. Лишь на последних минутах первого тайма француз нашел отличным пасом партнера, который и открыл наконец счет.

На 55-й минуте на поле появился Роман Яремчук, однако сразу после этого Атлетико решил удвоить преимущество, отличился Депай. В конце матча "матрацники" могли получить пенальти, но арибтр после просмотра VAR изменил свое решение. Но двух мячей и так хватило для уверенной победы.

Статистика матча Атлетико - Валенсия 22-го тура Ла Лиги

Атлетико - Валенсия 2:0
Голы: Лино, 45+4, Депай, 57

Ожидаемые голы (xG): 2,58 - 0,51
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 9 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия атлетико мадрид

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