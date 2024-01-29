Атлетико - Валенсия: результат матча 28.01.2024
В воскресенье, 28 января, Атлетико принимал дома Валенсию в рамках 22-го тура Ла Лиги.
Хозяева с первых минут прижали Валенсию к воротам, но больше всего выделялся, конечно же, Антуан Гризманн, однако гол забить не удавалось. Лишь на последних минутах первого тайма француз нашел отличным пасом партнера, который и открыл наконец счет.
На 55-й минуте на поле появился Роман Яремчук, однако сразу после этого Атлетико решил удвоить преимущество, отличился Депай. В конце матча "матрацники" могли получить пенальти, но арибтр после просмотра VAR изменил свое решение. Но двух мячей и так хватило для уверенной победы.
Статистика матча Атлетико - Валенсия 22-го тура Ла Лиги
Атлетико - Валенсия 2:0
Голы: Лино, 45+4, Депай, 57
Ожидаемые голы (xG): 2,58 - 0,51
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 9 - 9
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