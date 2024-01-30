Трансфер футболиста сборной Италии в Атлетико сорвался

Мадридский Атлетико не сумеет усилить глубину линии атаки.

Как сообщает Sky Sport, "матрасники" не подпишут форварда Ювентуса и сборной Италии Мойзе Кена. Решение было принято из-за проваленного медосмотра.

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Нападающий в данный момент травмирован и не смог бы помочь столичному клубу в ближайших матчах, а подписание 23-летнего игрока планировалось в аренду на полгода.

Таким образом, Кен останется в стане Ювентуса, в котором за первую половину сезона провел 12 матчей без результативных действий.

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