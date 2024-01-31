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Экс-игрок Барселоны перешел в команду из Саудовской Аравии

Ракитич уехал на заработки в Аль-Шабаб.
Сегодня, 00:26
Иван Ракитич / Getty Images
Иван Ракитич / Getty Images

Хавбек Севильи Иван Ракитич официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

35-летний хорват перебрался в Аль-Шабаб, прописав с новым клубом контракт до 2025 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, Ракитич покинул Севилью на правах свободного агента, расторгнув контракт с испанским коллективом.

В текущем сезоне на счету футболиста два гола и один ассист в 18-ти матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба Бензема в Аль-Иттихаде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Иван Ракитич

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