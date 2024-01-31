Экс-игрок Барселоны перешел в команду из Саудовской Аравии

Ракитич уехал на заработки в Аль-Шабаб.

Хавбек Севильи Иван Ракитич официально перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

35-летний хорват перебрался в Аль-Шабаб, прописав с новым клубом контракт до 2025 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Напомним, Ракитич покинул Севилью на правах свободного агента, расторгнув контракт с испанским коллективом.

В текущем сезоне на счету футболиста два гола и один ассист в 18-ти матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что стала известна судьба Бензема в Аль-Иттихаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!