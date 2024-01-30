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Стала известна судьба Бензема в Аль-Иттихаде

Француз зимой не покинет команду.
Сегодня, 21:52
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема останется в саудовском клубе в текущее зимнее трансферное окно.

По информации издания The Athletic, футболист несмотря на все слухи о его возможном возвращении в Европу не будет пытаться сменить клубную прописку.

36-летний француз продолжит выступления за свою команду до конца нынешней компании, после чего стороны смогут обсудить сотрудничество.

В текущем сезоне на счету Бензема 20 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 12 голами и 5 ассистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

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