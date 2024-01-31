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Победа Месси на церемонии FIFA The Best "открыла глаза" Холанду

Теперь норвежец убежден, что для победы в подобных церемониях ему необходимо сменить Манчестер Сити на клуб, как Реал.
Сегодня, 11:46
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В середине января прошла церемония FIFA The Best, во время которой Лионель Месси был признан лучшим игроком прошедшего года.

Как сообщает испанское издание AS, такой результат "открыл глаза" Эрлингу Холанду, который считался фаворитом на победу в данной номинации.

По информации источника, теперь 23-летний норвежец знает, что ему нужно сделать, чтобы с ним начали считаться и убедиться, что глобальное признание идет рука об руку с индивидуальными достижениями.

Холанд убежден, что для побед в голосованиях за Золотой мяч и The Best ему необходимо сменить Манчестер Сити на клуб, по статусу близкий к мадридскому Реалу, который называется главным кандидатом на форварда.

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Ранее стало известно, когда Эрлинг Холанд сможет вернуться на поле. Напомним, что нападающий пропустил последние десять матчей "горожан", не играя с начала декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд

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