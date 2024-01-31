Победа Месси на церемонии FIFA The Best "открыла глаза" Холанду

Теперь норвежец убежден, что для победы в подобных церемониях ему необходимо сменить Манчестер Сити на клуб, как Реал.

В середине января прошла церемония FIFA The Best, во время которой Лионель Месси был признан лучшим игроком прошедшего года.

Как сообщает испанское издание AS, такой результат "открыл глаза" Эрлингу Холанду, который считался фаворитом на победу в данной номинации.

По информации источника, теперь 23-летний норвежец знает, что ему нужно сделать, чтобы с ним начали считаться и убедиться, что глобальное признание идет рука об руку с индивидуальными достижениями.

Холанд убежден, что для побед в голосованиях за Золотой мяч и The Best ему необходимо сменить Манчестер Сити на клуб, по статусу близкий к мадридскому Реалу, который называется главным кандидатом на форварда.

Читай также: Футбол сегодня: плей-офф Кубка Азии, Ливерпуль - Челси, Тоттенхэм - Брентфорд, матчи Ла Лиги и кубка Германии

Ранее стало известно, когда Эрлинг Холанд сможет вернуться на поле. Напомним, что нападающий пропустил последние десять матчей "горожан", не играя с начала декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!