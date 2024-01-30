Стало известно, когда Холанд сможет вновь сыграть за Ман Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, когда Эрлинг Холанд сможет выйти на поле.

"Да, Эрлинг Холанд будет в заявке. Он вернулся. Мы становимся сильнее, когда нам доступен весь состав, а Эрлинг – очень важный игрок для команды. Он чувствует себя хорошо", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

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Напомним, норвежец не играл больше месяца из-за травмы стопы.

В следующем матче Манчестер Сити сыграет с Бернли. Игра состоится в среду, 31 января.

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