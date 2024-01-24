Холанд похвастался особой карточкой команды года в EA FC 24

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд показал особый подарок от компании Electronic Arts.

Норвежец попал в команду году в игре FC 24, получив специальную карточку с рейтингом 97 и солидным бустом показателей характеристик.

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"Черт", - подписал фото со своей карточкой Эрлинг в соцсетях.

Напомним, также в команду EA FC 24 попали Алиссон, Жереми Фримпонг, Рубен Диас, Вирджил Ван Дейк, Тео Эрнандес, Джуд Беллингем, Кевин де Брюйне, Родри, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

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