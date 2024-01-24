iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Холанд похвастался особой карточкой команды года в EA FC 24

Норвежец доволен подарком от канадского разработчика.
Сегодня, 12:50
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд показал особый подарок от компании Electronic Arts.

Норвежец попал в команду году в игре FC 24, получив специальную карточку с рейтингом 97 и солидным бустом показателей характеристик.

Читай также: Globe Soccer Awards-2024: Холанд - лучший игрок, Гвардиола - лучший тренер

"Черт", - подписал фото со своей карточкой Эрлинг в соцсетях.

Напомним, также в команду EA FC 24 попали Алиссон, Жереми Фримпонг, Рубен Диас, Вирджил Ван Дейк, Тео Эрнандес, Джуд Беллингем, Кевин де Брюйне, Родри, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Игроки Манчестер Сити поучаствовали в совместном челлендже с российским бойцом ММА Игроки Манчестер Сити поучаствовали в совместном челлендже с российским бойцом ММА
Хавбек Ман Сити близок к переходу в середняк АПЛ Хавбек Ман Сити близок к переходу в середняк АПЛ
Фанаты МЮ припомнили будущему CEO клуба его неоднозначные твиты в адрес будущего работодателя Фанаты МЮ припомнили будущему CEO клуба его неоднозначные твиты в адрес будущего работодателя
Холанд - о возвращении на поле: Мне надоело не играть Холанд - о возвращении на поле: Мне надоело не играть
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

ММА14:22
Легенда UFC отказался от боя с временным чемпионом в тяжелом весе
НБА14:07
Бывший защитник Хьюстона пошел на сделку со следствием, чтобы не получить тюремный срок
Теннис14:05
Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open
Европа13:51
Бензема опроверг слухи о желании покинуть Аль-Иттихад
Европа13:39
"Почему вы не вызываете японца?": жена Макрона шокировала Дешама своим вопросом
Биатлон13:28
Норвежец выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Дудченко - лучший из украинцев
Европа13:21
Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне
Украина13:06
"Я почти проблевался": игрок сборной Украины отреагировал на решение исполкома ФБУ
Теннис13:05
Ястремская переписала историю украинского тенниса, выйдя в полуфинал Australian Open - сыграет с китаянкой
Теннис12:52
Australian Open-2024 (WTA): определились все четыре полуфиналистки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK