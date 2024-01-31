Заря подпишет нападающего из португальского чемпионата
Луганцы арендуют Алиуна Ндура.
Луганская Заря усилит линию атаки талантливым форвардом.
Как сообщает португальское издание A Bola, коллектив Юрия Коваля подпишет 22-летнего Алиуна Ндура из местной Эштрелы Амадуры. Сенегалец перейдет в украинский клуб на правах аренды, которая будет рассчитана на год.
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У Зари также будет опция выкупа Ндура на полноценной основе. Алиуна смогут приобрести за 300 тысяч евро.
В текущем сезоне нападающий провел в португальском чемпионате 9 матчей, отдав одну результативную передачу.
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