Заря подпишет нападающего из португальского чемпионата

Луганская Заря усилит линию атаки талантливым форвардом.

Как сообщает португальское издание A Bola, коллектив Юрия Коваля подпишет 22-летнего Алиуна Ндура из местной Эштрелы Амадуры. Сенегалец перейдет в украинский клуб на правах аренды, которая будет рассчитана на год.

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У Зари также будет опция выкупа Ндура на полноценной основе. Алиуна смогут приобрести за 300 тысяч евро.

В текущем сезоне нападающий провел в португальском чемпионате 9 матчей, отдав одну результативную передачу.

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