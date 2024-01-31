Де Брюйне впервые с первого тура АПЛ - в старте Ман Сити, Холанд на скамейке после травмы

"Горожане" наконец пребывают в оптимальной форме.

Манчестер Сити объявил стартовый состав на поединок 22 тура АПЛ против Бернли.

В стартовый состав "горожан" попал Кевин де Брюйне. Бельгийский хавбек не играл с первых минут, начиная с первого тура чемпионата Англии против того же Бернли, где он получил тяжелую травму.

Также в заявку на матч попал Эрлинг Холанд. Норвежец восстановился от полученного повреждения, но пока остался лишь на скамейке запасных.

Матч Манчестер Сити - Бернли состоится сегодня, 31 января, в 22:00 по Киеву.

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