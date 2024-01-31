iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Брюйне впервые с первого тура АПЛ - в старте Ман Сити, Холанд на скамейке после травмы

"Горожане" наконец пребывают в оптимальной форме.
Сегодня, 21:07
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Манчестер Сити объявил стартовый состав на поединок 22 тура АПЛ против Бернли.

В стартовый состав "горожан" попал Кевин де Брюйне. Бельгийский хавбек не играл с первых минут, начиная с первого тура чемпионата Англии против того же Бернли, где он получил тяжелую травму.

Также в заявку на матч попал Эрлинг Холанд. Норвежец восстановился от полученного повреждения, но пока остался лишь на скамейке запасных.

 

Матч Манчестер Сити - Бернли состоится сегодня, 31 января, в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Победа Месси на церемонии FIFA The Best "открыла глаза" Холанду Победа Месси на церемонии FIFA The Best "открыла глаза" Холанду
Стало известно, когда Холанд сможет вновь сыграть за Ман Сити Стало известно, когда Холанд сможет вновь сыграть за Ман Сити
Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:27
Ответила сопернице: Магучих установила новый рекорд сезона в прыжках в высоту
Европа22:20
Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром
Европа22:00
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа21:53
Ювентус арендовал аргентинского хавбека
Европа21:52
Звездный новичок Барселоны принес клубу победу над Осасуной
НБА21:28
Драфт НБА-2024 пройдет в обновленном формате
НБА21:25
Марк Газоль объявил о завершении карьеры
Европа21:07
Де Брюйне впервые с первого тура АПЛ - в старте Ман Сити, Холанд на скамейке после травмы
Европа20:58
Кубок Азии: Бахрейн уступил Япони, Иран прошел Сирию
Европа20:43
Заря подпишет нападающего из португальского чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK