Манчестер Сити - Бернли: обзор и результат матча чемпионата Англии
В рамках 22-го тура чемпионата Англии Ман Сити встретился с Бернли.
"Горожане" завладели комфортным преимуществом уже в первом тайме благодаря дублю Хулиана Альвареса. Аргентинец забивал на 16 и 22 минутах матча.
В самом начале второго тайма коллектив Пепа Гвардиолы довел счет до разгромного благодаря голу Родри.
В противовес Бернли, возглавляемый легендой манкунианцев Венсаном Компани противопоставил своему сопернику лишь гол престижа уже в компенсированное время.
По ходу второй половины встречи в составе хозяев на поле вышел Эрлинг Холанд, который пропускал два месяца из-за травмы, заменив Кевина де Брюйне, для которого этот матч стал первым со стартового свистка с момента поединка против того же Бернли в первом туре текущего сезона.
Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли 3:1
Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 - Аль-Дахиль, 90+3
xG: 1.48 - 0.48
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Владение мячом: 74% - 26%
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