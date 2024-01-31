Манчестер Сити - Бернли: обзор и результат матча чемпионата Англии

Но главным действующим лицом стал не норвежец.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Ман Сити встретился с Бернли.

"Горожане" завладели комфортным преимуществом уже в первом тайме благодаря дублю Хулиана Альвареса. Аргентинец забивал на 16 и 22 минутах матча.

В самом начале второго тайма коллектив Пепа Гвардиолы довел счет до разгромного благодаря голу Родри.

В противовес Бернли, возглавляемый легендой манкунианцев Венсаном Компани противопоставил своему сопернику лишь гол престижа уже в компенсированное время.

По ходу второй половины встречи в составе хозяев на поле вышел Эрлинг Холанд, который пропускал два месяца из-за травмы, заменив Кевина де Брюйне, для которого этот матч стал первым со стартового свистка с момента поединка против того же Бернли в первом туре текущего сезона.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Бернли

Манчестер Сити - Бернли 3:1

Голы: Альварес, 16, 22, Родри, 46 - Аль-Дахиль, 90+3

xG: 1.48 - 0.48

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Владение мячом: 74% - 26%

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