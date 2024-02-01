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Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ 31.01.2024

Подопечные Юргена Клоппа разгромили команду с Мудриком.
Сегодня, 11:21
Ливерпуль - Челси / Getty Images
Ливерпуль - Челси / Getty Images

В рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле разгромил Челси.

"Красные" четыре раза поразили ворота лондонской команды. Авторами голов стали: Жота, Брэдли, Собослай и Диас.

Челси сумел ответить голом престижа, который забил Нкунку.

Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Челси:

Ливерпуль - Челси 4:1
Голы: Жота, 23, Брэдли, 39, Собослаи, 65, Диас, 79

Ливерпуль: Алиссон - Брэдли (Александер-Арнольд, 68), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69) - Собослаи (Эллиотт, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 82) - Жота (Гакпо, 68), Нуньес, Луис Диас

Челси: Петрович - Дисаси, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Чилвелл (Гюсто, 46) - Кайседо (Чуквуэмека, 66), Энцо - Мадуэке (Мудрик, 46), Галлагер (Нкунку, 46), Стерлинг - Палмер (Касадеи, 85)

Предупреждения: Нуньес - Дисаси, Чилвелл, Кайседо, Энцо

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси

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Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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