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Интер хочет бесплатно усилиться полузащитником Ювентуса

Рабьо может сменить клуб.
Сегодня, 15:20
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Летом полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может перейти в Интер. Об этом сообщают Football Italia и TuttoSport,

Директор клуба Беппе Маротта инициирует возможный трансфер 28-летнего француза, чей контракт с туринцами истекает.

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В случае продажи Николо Бареллы, Интер рассматривает варианты для укрепления своего центрального положения, включая свободного агента Петра Зелинского из Наполи.

В текущем сезоне на счету Рабьо три гола и три ассиста в 18-ти матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Адриен Рабьо

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