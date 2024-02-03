Ювентус хочет усилиться одним из лидеров Лацио

Ювентус стремится к подписанию атакующего хавбека Лацио Фелипе Андерсона по окончании его контракта, который истекает 30 июня.

Туринцы надеются подписать бразильского вингера бесплатно и планируют новые контакты с его агентом в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

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В свою очередь Лацио предложил игроку новый контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год, включая бонусы.

В текущем сезоне на счету 30-летнего бразильца два гола и шесть ассистов в 21-м матче Серии А.

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