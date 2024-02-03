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Тренер Жироны: Радуюсь, что трансферное окно закрылось и от нас никто не ушел

Мичел доволен кадровой ситуацией
Сегодня, 16:41
Мичел Санчес / Getty Images
Мичел Санчес / Getty Images

Наставник каталонской Жироны Мичел Санчес высказался о зимнем трансферном окне.

По словам специалиста, его устраивает состав команды и он рад, что никто не покинул его команду в январе.

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"Радуюсь, что трансферное окно закрылось и ни один наш футболист не ушел. Это было очень важно. У нас отличная команда и отличная атмосфера для работы.

Больше ничего не нужно, только чтобы игроки были здоровы до конца сезона", - сказал Мичел.

Отметим, что, сегодня, 3 февраля, Жирона сыграет в рамках Ла Лиги против Реал Сосьедада. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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