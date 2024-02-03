Байер установил новый клубный рекорд

В рамках 20-го тура чемпионата Германии Байер на выезде одолел Дармштадт.

Леверкузенцы продолжают идти без поражений в этом сезоне. Коллектив Хаби Алонсо не проигрывал в текущей кампании не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы и Кубке Германии, их беспроигрышное шествие длится уже 29 матчей, что является клубным рекордом.

Последний раз "фармацевты" проигрывали еще в 34 туре прошлого сезона, когда их 27 мая 2023 года одолел Бохум со счетом 3:0. Отметим, что в период с 29 апреля 2023 года по 27 мая 2023 года у Байера была серия из 7 матчей без побед подряд.

Напомним, что на следующих выходных подопечные Алонсо сыграют с Баварией, которая отстает от них в турнирной таблице Бундеслиги на два набранных балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!