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Байер установил новый клубный рекорд

Коллектив Хаби Алонсо демонстрирует чудеса в этом сезоне.
Сегодня, 18:59
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Германии Байер на выезде одолел Дармштадт.

Леверкузенцы продолжают идти без поражений в этом сезоне. Коллектив Хаби Алонсо не проигрывал в текущей кампании не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы и Кубке Германии, их беспроигрышное шествие длится уже 29 матчей, что является клубным рекордом.

Последний раз "фармацевты" проигрывали еще в 34 туре прошлого сезона, когда их 27 мая 2023 года одолел Бохум со счетом 3:0.  Отметим, что в период с 29 апреля 2023 года по 27 мая 2023 года у Байера была серия из 7 матчей без побед подряд. 

Напомним, что на следующих выходных подопечные Алонсо сыграют с Баварией, которая отстает от них в турнирной таблице Бундеслиги на два набранных балла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо

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