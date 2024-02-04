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Русин дальним ударом спас Сандерленд от поражения полуфиналисту Кубка лиги

Украинец огорчил команду Майкла Кэррика.
Сегодня, 16:00
Назарий Русин / Getty Images
Назарий Русин / Getty Images

В воскресенье, 4 февраля, Сандерленд Назария Русина встречался с Миддлсбро.

Украинский нападающий появился на поле только на 67-й минуте, чтобы помочь своей команде отыграться. К тому моменту "черные коты" горели 1:0.

На 83-й минуте матча Русин получил хороший пас от партнера, подработал мяч и врезал в ближний угол с линии штрафной. Вратарь оказался бессилен.

Майкл Бил идеально угадал с заменой, ведь гол украинца позволил свести матч против команды Майкла Кэррика в ничью.

Отметим, что для украинца уже шестой гол за Сандерленд.

Ранее также Почеттино рассказал, что нужно делать Мудрику, чтобы чаще играть.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Назарий Русин

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