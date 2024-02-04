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Тен Хаг оценил травму ключевого защитника МЮ

Лисандро Маритнес снова выбыл на неизвестный срок.
Сегодня, 18:38
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Манчестер Юнайтед вновь потерял на неопределенный период аргентинского центрбека Лисандро Мартинеса.

Голландец Эрик тен Хаг поделился мыслями о травме, которую его подопечный получил, в матче против Вест Хэма. По словам специалиста, повреждение выглядит плохо.

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"Кажется, все плохо, надо подождать и поставить правильный диагноз. На данный момент мы очень расстроены.

Надеемся, что все будет лучше чем на первый взгляд, но мы можем только молиться. Похоже, что ему снова придется пропустить несколько игр из-за травмы", - сказал Эрик на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что значительную часть сезона Мартинес уже пропустил из-за травмы колена. Аргентинец восстановился от предыдущего повреждения всего 3 недели назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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