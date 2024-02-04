Тен Хаг: Манчестер Юнайтед ждет очень светлое будущее

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о перспективах манкунианцев в будущем, учитывая количество молодых игроков в их составе.

По словам нидерландского специалиста, "красных дьяволов" ждет большое будущее.

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"Последние пару месяцев говорил, что МЮ ждет очень светлое будущее. У нас есть футболисты с очень высоким потенциалом, мы способны играть в динамичный футбол, повышать темп, когда необходимо, хорошо обороняться.

Сегодняшние голы показали, что молодые игроки имеют высокий потенциал. Они привыкают к стандартам АПЛ, растут с каждым матчем, подстраиваются под более высокий уровень. Когда они наслаждаются футболом, появляется уверенность, и видно, что вера укрепляется", - цитирует слова рулевого английского клуба Sky Sports.

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