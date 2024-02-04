Реал - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 04.02.2024

В рамках центрального противостояния 23-го тура чемпионата Испании "обескровленный" Реал встретился с Атлетико.

К началу матча для "сливочных" добавилась еще одна потеря к тем, что у них и так были. Винисиус почувствовал дискомфорт на разминке и не смог сыграть.

Впрочем, именно игрок, который вышел на поле вместо бразильца забил гол в этом матче. Браим Диас открыл счет на 20-й минуте.

Через несколько минут у "матрасников" возникла прекрасная возможность благодаря удару Акселя Витселя после прострела с фланга, но с попыткой бельгийца справился Андрей Лунин, который перевел мяч на угловой.

После этого стандарта опасную возможность имел Стефан Савич, но черногорец отправил мяч выше ворот. В первом тайме также были шансы у Сауля Ньигеса и Федерико Вальверде.

Почти сразу после перерыва коллектив Диего Симеоне мог бы сравнять счет, если бы в футболе до сих пор не было бы VAR, ведь взятие ворот от уже упомянутого Сауля отменили из-за того, что испанец мешал Лунину справиться с его ударом.

Однако, то, что не удалось сделать в начале второй 45-минутки - удалось сделать в конце нее. В последней атаке Мемфис Депай нашел своим пасом Маркоса Льоренте, который сравнял счет и поставил "точку" в матче.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Атлетико

Реал - Атлетико 1:1

Голы: Браим, 20 - Льоренте, 90+3.

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