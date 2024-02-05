Основной кипер Барселоны вернется в строй после трехмесячного отсутствия

Марк-Андре тер Штеген готов к возвращению на футбольное поле, пишет AS.

Напомним, немец не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре Марк-Андре был прооперирован и лишь сейчас смог вернуться к тренировкам.

Каталонский клуб намерен как омжно скорее вернуть своего основного вратаря, потому издание предполагает, что тер Штеген выйдет уже в следующем матче против Гранады.

Также к матчу должны будут восстановиться Рафинья и Серджи Роберто.

Ранее также Анчелотти оценил игру Лунина.

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