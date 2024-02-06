Почеттино - о реакции руководства Челси на недавние результаты: Получил хорошие сообщения

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился деталями общения с руководством клуба.

"Думаю, мы едины, и это главное. Я получил очень хорошие сообщения от владельцев. Конечно, я общаюсь с ними и со спортивным директором каждый день.

Болельщикам нужно верить в нас. Нужно обеспечить игрокам покой, чтобы они чувствовали себя раскованно на поле. Нам нужно установить хорошую связь с фанатами. Им нужно понимать, приходя на Стэмфорд Бридж, что это другой Челси, другой проект. Все другое. Установить эту связь – задача игроков и штаба".

Читай также: Ряд игроков Челси разочарованы развитием проекта

"Фанаты хотят видеть, что мы действительно беспокоимся о клубе. Я хочу вас заверить, что игроки хотят показывать хороший футбол и побеждать. Они страдают, когда не получается. Они жаждут любви фанатов, но в то же время понимают ситуацию. Если нет хорошей игры – критика вполне естественна. Нам нужно быть едиными", – сказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, Челси после 23-х туров АПЛ занимает 11-е место, набрав 31 балл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!