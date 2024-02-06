iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино - о реакции руководства Челси на недавние результаты: Получил хорошие сообщения

Аргентинец высказался о текущем положении дел.
Сегодня, 17:55
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился деталями общения с руководством клуба.

"Думаю, мы едины, и это главное. Я получил очень хорошие сообщения от владельцев. Конечно, я общаюсь с ними и со спортивным директором каждый день.

Болельщикам нужно верить в нас. Нужно обеспечить игрокам покой, чтобы они чувствовали себя раскованно на поле. Нам нужно установить хорошую связь с фанатами. Им нужно понимать, приходя на Стэмфорд Бридж, что это другой Челси, другой проект. Все другое. Установить эту связь – задача игроков и штаба".

Читай также: Ряд игроков Челси разочарованы развитием проекта

"Фанаты хотят видеть, что мы действительно беспокоимся о клубе. Я хочу вас заверить, что игроки хотят показывать хороший футбол и побеждать. Они страдают, когда не получается. Они жаждут любви фанатов, но в то же время понимают ситуацию. Если нет хорошей игры – критика вполне естественна. Нам нужно быть едиными", – сказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, Челси после 23-х туров АПЛ занимает 11-е место, набрав 31 балл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Ряд игроков Челси разочарованы развитием проекта Ряд игроков Челси разочарованы развитием проекта
Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона
Челси не собирается снова менять тренера по ходу сезона Челси не собирается снова менять тренера по ходу сезона
Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Европа19:08
Барселона может заменить Хави экс-тренером Челси и Интера
Европа18:58
Кубок Азии: Иордания сенсационно вышла в финал
Европа18:45
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Европа18:39
Испанский гранд интересуется скандальным вингером МЮ
Бокс18:20
Фьюри: Не могу дождаться, когда вернусь в тренировочный лагерь
Европа18:06
Чемпиона Европы по футболу подозревают в сексуальном насилии
Европа17:55
Почеттино - о реакции руководства Челси на недавние результаты: Получил хорошие сообщения
Европа17:33
Клуб Серии Б подписал украинского форварда
Киберспорт17:30
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матча Falcons - NaVi
Киберспорт17:21
Monte потерпели обидное поражение от G2, покинув IEM Katowice
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK